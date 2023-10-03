وزير البترول يبحث سبل تعزيز الشراكة مع إيني الإيطالية

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات ثنائية مع كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الممتدة مع شركة "إيني" كشريك استراتيجي لمصر في صناعة الغاز والبترول، واستعراض محفظة أعمال الشركة المتنوعة في مصر وفى مقدمتها حقل غاز ظهر.

وأعرب المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عن تطلع مصر لمواصلة التعاون المثمر مع شركة إيني الإيطالية والتوسع في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر في ضوء الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع الطاقة في مصر، في سبيل تعزيز النجاحات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الماضية.

ومن جانبه؛ أعرب رئيس شركة إيني عن اعتزازه بالتعاون مع مصر في ضوء الروابط الوثيقة بين مصر وإيطاليا، مؤكداً الأهمية الكبيرة التي تمثلها مصر كأحد أهم الأسواق لنشاط وعمل الشركة على مستوى العالم في ظل الفرص الكبيرة لزيادة إنتاج الغاز مصر وتمتع مصر ببنية تحتية مميزة في مجالات البترول والغاز.

كما استعرض ديسكالزي خطط الشركة في مصر مجال البحث والاستكشاف خلال الفترة المقبلة، وأنشطة وعمليات تنمية الحقول التي تسعى إيني من خلالها لتحقيق معدلات إنتاج متميزة، مشيراً إلى اعتزام إيني وشركائها ضخ استثمارات جديدة في مصر، كما تناول اللقاء التقدم الذي حققته الشركة الإيطالية في مشروعات كفاءة استخدام الطاقة والاستدامة، والتحول الطاقي.