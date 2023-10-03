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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط تشكيل عصابي بحوزتهم مخدرات بـ1.3 مليون جنيه بكرداسة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 عناصر إجرامية بحوزتهم كمية كبير من المواد المخدرة.

 أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (5 عناصر إجرامية) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وإدارتهم بؤرة إجرامية بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة لمزاولة نشاطهم الإجرامى. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبصحبتهم (عدد 5 من المتعاطين والمدمنين المترددين على البؤرة "لـ3 منهم معلومات جنائية").. وبحوزتهم (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 15 كليو جرام - كمية من مخدر البودر "الحشيش الإصطناعى"- كمية من مخدر الهيروين- كمية من مخدر الآيس "الشابو"- دراجة نارية "بدون لوحات"- 5 سلاح أبيض- ميزان حساس- مبلغ مالى). وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,323,000 مليون وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألف جنيه). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 

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الأجهزة الأمنية عناصر اجرامية المواد المخدرة
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