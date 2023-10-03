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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم.. الزمالك يبدأ الاستعدادا لموقعة البنك بالدوري

من تدريب الزمالك
من تدريب الزمالك
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يستأنف فريق الزمالك تدريباته للقاء البنك اليوم الثلاثاء بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين أمس الإثنين وأول أمس الأحد لتجنب تعرضهم للإرهاق .

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك والبنك الأهلي في الساعة السابعة من مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز .

ويدخل الزمالك لقاء البنك الأهلي ولا سبيل أمامه سوى حصد الثلاث نقاط من أجل تحقيق الفوز الأول بالدوري هذا الموسم، خاصة وأن الفريق الأبيض تعادل في أول جولتين أمام بيراميدز والمقاولون العرب .

كان الزمالك قد تأهل لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية في الأيام الماضية وذلك على حساب فريق أرتا سولار الجيبوتي بمجموع المباراتين ذهابا إيابا 4-2 .

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الزمالك البنك الأهلي الدوري الممتاز أيمن مصطفى
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