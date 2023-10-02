ريابكوف: أمريكا مستمرة في دعمها لأوكرانيا رغم الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا على الرغم من اعتماد ميزانية مؤقتة لا تتضمن أموالا لمساعدة أوكرانيا.

وقال ريابكوف، لوكالة أنباء (تاس) الروسية- "ستواصل واشنطن دعمها لكييف، دون تغيير، إنها مجرد مسرحية مفتعلة، لأن الإدارة الأمريكية مستمرة بالفعل في دعم الجيش الأوكراني بغض النظر عن الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين".

ويعارض الجمهوريون المتشددون تقديم المزيد من المساعدات العسكرية، كما يعارض كثيرون منهم صراحة نهج بايدن في التعامل مع الحرب.

وأعلنت أوكرانيا، أمس الأحد، أنها تتواصل مع مسؤولين في الولايات المتحدة، لضمان حصولها على مساعدات جديدة في أعقاب توصل الكونجرس إلى اتفاق تمويل للحكومة يحول دون إغلاق المؤسسات الفيدرالية، حذفت منه بنود دعم كييف.

وتبنى مجلسا النواب والشيوخ الأمريكيان، مساء أول السبت، إجراء طارئًا يتيح مواصلة تمويل الإدارة الفيدرالية مؤقتا لمدة 45 يوما، ويتعين على المشرعين الآن النظر في مشروع قانون منفصل يتعلق بـ24 مليار دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا، والتي أراد الرئيس جو بايدن إدراجها في الميزانية.

وأتى تجميد المساعدات لأوكرانيا في الإنفاق الأمريكي بضغط من الجناح اليميني في الحزب الجمهوري.

وقدمت الولايات المتحدة بالفعل حوالي 46 مليار دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، منذ أن نفذت روسيا العملية العسكرية الشاملة في فبراير 2022.

في سياق آخر، يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، ويشارك في جلسة نادي (فالداي) للنقاش، إضافة إلى ترؤسه جلسة لمجلس أمناء صندوق "الموهبة والنجاح".

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم، أن خبراء نادي (فالداي) في سوتشي بالاشتراك مع ضيوف رفيعي المستوى من مختلف البلدان سيناقشون مخاطر الحرب النووية وأوكرانيا وآفاق مجموعة (بريكس)، موضحة أنه سيشارك في اجتماعات النادي 140 خبيرًا من 42 دولة.

يشار إلى أن منتدى (فالداي) بدأ اجتماعه السنوي العشرين، اليوم، في مدينة سوتشي، ويستمر3 أيام، تحت عنوان "التعددية القطبية العادلة: كيفية ضمان الأمن والتنمية للجميع"، حيث جرت العادة أن يشارك الرئيس بوتين، في اجتماعات نادي فالداي، أما صندوق "الموهبة والنجاح" فتأسس في عام 2014، والغرض من تشكيل هذا المركز، هو الكشف المبكر عن المواهب الإبداعية لدى الاطفال وتطويرها وتقديم الدعم المهني للأطفال الذين أظهروا قدرات متميزة في الفنون والرياضة والعلوم الطبيعية وحققوا نجاحات في الإبداع الفني.