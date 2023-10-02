محافظ جنوب سيناء يوزع 115 حقيبة مدرسية على طلاب التربية الخاصة.. صور

وزع اللوء خاد فودة محافظ جنوب سيناء، 115 حقيبة على طلاب التربية الخاصة، مؤكدا على استمرار دعمه الدائم لهم، كما قرر تزويد المدرسة بوحدة إذاعة مدرسية كاملة إهداء منه للطلاب.

جاء ذلك اليوم الإثنين خلال زيارة محافظ جنوب سيناء، لمدرسة الشهيد احمد منسي “التربية الفكرية سابقا”، وذلك في اطار حرص المحافظ علي للاطمئنان على الخدمات المقدمة للطلاب، ومستوى الأداء خلال اليوم الدراسي في بداية العام الدراسي الجديد.

وشهد المحافظ، احتفالية للطلاب ذوي الهمم، تضمنت بعض الأغاني الوطنية، ومنها " تحيا مصر يا ريس"، وعاش، واسكتش استعراضي للطلاب"، وأشاد بمستوى الطلاب خلال أداء الاستعراضات الفنية، وأكد على ضرورة الاستمرار في دعم هؤلاء الطلاب، وتكثيف الأنشطة التي من شأنها تنمية مهاراتهم المختلفة

وقال المحافظ، إنه يحرص على التواجد وسط أبنائه من ذوي الهمم في بداية العام الدراسي من كل عام، مؤكدًا أنه سيظل متواصلًا ومتابعًا لهذه الفئة التي تستحق كل أوجه الرعاية والاهتمام.

وأكد على ضرورة استغلال قدراتهم الخاصة في كافة المجالات وتنمية مواهبهم الفنية، وإشراكهم في الحفلات الخاصة بالمحافظة.

رافق المحافظ الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، بالمحافظة، وأحمد الحضري نائب رئيس مدينة طور سيناء،وأحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء، ولفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.

inbound3792198435800663632

inbound5660818025619834909