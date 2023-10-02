إلهام شاهين: كنت خجولة جدا وفاتن حمامة شجعتني على التمثيل

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن الشخصية التي غيرت حياتها وكانت سببا في أن تغير وجهتها إلى عالم التمثيل.

وقالت إلهام شاهين خلال ندوة تكريمها فى مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته ال39، إن فاتن حمامة غيرت مسار حياتي الفنية، فعند التحاقي بالمعهد؛ كنت أرغب أن أدرس إخراج فقط، ولم يكن بخاطري التمثيل، خاصة أنني كنت فتاة خجولة جدا، ولكن بعد فترة قصيرة في المعهد، وجدت عددا من المبدعين يوجهوني إلى التمثيل".

وتابعت " خرجت على عبارة "البنت اللي شبه فاتن حمامة"، وذات يوم التقيت بالفنانة فاتن حمامة في إحدى المناسبات، وتحدثت معي، وشجعتني على التمثيل، وقالت لي: أهم شيء أن تحققي نفسك بعيدا عن أنك تقلدين أي شخص آخر".