وكالة الفضاء الروسية تشارك في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية

أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روس كوسموس) مشاركة وفدها في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، الذي افتتح، اليوم /الاثنين/، في العاصمة الأذرية (باكو).

وذكرت الوكالة- وفقا لبيان صادر عنها، ونقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- أنه يترأس الوفد المشارك المدير العام للوكالة يوري بوريسوف، موضحة أن وفدها سيشارك في حفل افتتاح المؤتمر وفي المعارض التي ستقام خلال فعالياته، كما سيشارك بوريسوف في الجلسات الحوارية مع رؤساء وكالات الفضاء الرائدة في العالم.

وأوضحت أن المدير العام للوكالة سيتطرق إلى قضايا استكشاف الفضاء والرحلات الفضائية المأهولة، والقضايا التي تتعلق بالحطام الفضائي، وقضايا تطوير الأقمار الصناعية المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد، لافتة إلى أن وفدها سيعقد اجتماعات ثنائية مع وفود الدول الأخرى المشاركة في المؤتمر.

والمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية هو حدث سنوي يعقد تحت رعاية الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية (IAF)، ويعتبر أحد أهم الأحداث السنوية التي تتعلق بقضايا الفضاء، وعام 2022 لم تشارك روسيا في المؤتمر، حيث تم حرمان معظم أعضاء وفدها من الحصول على تأشيرات السفر اللازمة لحضور المؤتمر، على الرغم من أن الاتحاد الروسي عضو في الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية منذ عام 1993.

وتعقد فعالياته هذا العام في العاصمة الأذرية (باكو) ما بين 2 و6 أكتوبر الجاري، وتشارك فيها وفود من عدة بلدان، وممثلون عن وكالات الفضاء الدولية.

