الليلة.. حزب التجمع يكشف عن اسم المرشح الرئاسي المقرر تأييده

يعلن حزب التجمع، برئاسة النائب سيد عبد العال، عضو مجلس الشيوخ ،عن اسم المرشح الرئاسي الذي سيؤيده وأسباب ذلك، وذلك في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين في تمام الساعة 6 مساءً بمقر الحزب بالقاهرة "1 شارع كريم الدولة ..ميدان طلعت حرب".

وبحسب بيان صحفي يأتي ذلك بعد أن قررت الأمانة العامة لـ "حزب التجمع" في اجتماعها السبت الماضي، تفويض الاجتماع المشترك بين المكتب السياسي، والهيئة البرلمانية للحزب، وقيادة اتحادي الشباب والنساء، في إصدار بيان يحدد الموقف من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد النائب سيد عبد العال، أنه لن يكون هناك مرشح في الانتخابات الرئاسية من حزب التجمع، ولكن دعم مرشح ما ستحسمه الأمانة العامة للحزب وسيكون على أساس الأهداف الوطنية المطلوب توافرها فيه، ومنها الحفاظ على هيبة الدولة واستقرارها، والتصدي لكل مخططات إضعافها.

