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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

تحالف الأحزاب المصرية يناشد الرئيس السيسى بالترشح لانتخابات الرئاسة

تحالف الأحزاب المصرية
تحالف الأحزاب المصرية
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ناشد المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية، الذى يضم ٤٢ حزبا سياسيا، الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وقال الكاتب الصحفي محمود نفادى المتحدث الإعلامى باسم التحالف، إن جميع رؤساء أحزاب التحالف، وأيضا قيادات التحالف من الشباب، والمرأة، وذووى الاحتياجات الخاصة يطالبون الرئيس السيسي بالترشح، خاصة أن عدد كبير من رؤساء أحزاب التحالف والقيادات حرروا توكيلات لدعم ترشيح الرئيس.
وأشار المتحدث الإعلامى باسم التحالف، إلي أن المجلس الرئاسى للتحالف يثق أن الرئيس السيسي لن يخذل الشعب، وسيلبى رغبته كما حدث يوم ٣٠ يونيو ٢٠١٣ عندما رفع الشعب شعار انزل ياسيسى واليوم نجدد نفس الشعار اترشح ياسيسى.

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تحالف الأحزاب المصرية السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية
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