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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية الإماراتي: مكافحة تغير المناخ تتطلب نهجا دوليا مبتكرا

وزير الخارجية الإماراتي
وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان
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أكد وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، أن مكافحة تغير المناخ تتطلب نهجا تعاونيا دوليا شموليا ومبتكرا يقود إلى تحول ملموس في منظومة العمل المناخي العالمي.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم، أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية الإماراتى مع رئيس جمهورية باراجواي سانتياجو بينيا، في العاصمة أسونسيون، حيث بحثا مسارات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومنها التنموية والاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية والطاقة المتجددة والمناخ، كما تطرقت المحادثات إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
وقال وزير الخارجية الإماراتي إن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28"، والذى سينعقد فى دولة الإمارات، سيوفر الفرص لبناء القدرات وبلورة الحلول العملية وحشد الجهود لتحقيق التقدم في العمل المناخي بما يدعم تطلعات الشعوب لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
من جهته، عبر رئيس جمهورية باراجواي سانتياجو بينيا، عن اعتزازه بعلاقات الصداقة مع دولة الإمارات، مشيدا بما تضطلع به الدولة من أدوار إيجابية مؤثرة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتطرق اللقاء إلى استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28".
 

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وزير الخارجية الإماراتي تغير المناخ
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