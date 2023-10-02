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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وفاة شخصين أثناء تنقيبهما عن الآثار بالجيزة وضبط اثنين آخرين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بالجيزة ووفاة إثنين آخرين أثناء عملية التنقيب .
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة قيام (4 أشخاص) بالتنقيب عن الآثار داخل مبنى بأحد المزارع بدائرة المركز .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المبنى المشار إليه وضبط إثنين من المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار ، وتبين وفاة آخرين أثناء عملية التنقيب ، وعثر بداخل المبنى على (حفرة بعمق 4 أمتار وأدوات التنقيب) وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار ، ونجحت قوات الحماية المدنية فى إستخراج الجثتين .   
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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ووفاة اثنين
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