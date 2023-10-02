تقرير: 40% من الهجمات الرقمية في العالم استهدفت أفريقيا خلال النصف الأول من 2023

قالت مؤسسة كاسبيريسكى العالمية المتخصصة في مكافحة البرمجيات الخبيثة ونظم التأمين الرقمي إن النصف الأول من العام الجاري شهد وقوع هجمات فيروسية خبيثة على ما لا يقل عن 34 % من منظومات التشغيل والتحكم الرقمية حول العالم، وكشفت عن أن نصيب القارة الإفريقية من تلك الهجمات خلال النصف الأول قد عادل نسبة 3ر40% من إجمالي الهجمات على مؤسسات العالم الصناعية والإنتاجية خلال الأشهر الستة الأولي من 2023.

وكانت البرمجيات الخبيثة أكثر استهدافا للمؤسسات الصناعية والتجارية في دولة جنوب إفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري 1ر29% من حجم الاستهدافات العامة للقارة بفيروس ( الدودة الخبيثة ) وكذلك نيجيريا التي تعرضت لنسبة 6ر32 % من إجمالي استهدافات برامج تحكم الماكينات في إفريقيا وكذلك كينيا التي كانت في بؤرة استهداف برامج الاحتيال والتصيد الرقمي بنسبة 5ر34 % على مستوى إفريقيا وكانت قطاعات البنوك والفنادق والخدمات المالية الأكثر عرضة لها.

وحول القطاعات الأكثر استهدافا بهجمات القراصنة والمخربين الرقميين عبر البرمجيات الخبيثة كشفت دراسة كاسبيريسكى عن أن مؤسسات إنتاج الطاقة كانت الأعلى استهدافا ( 9ر49 % ) وتليها قطاعات الهندسة والتحكم الآلي ( 40 % ) وجميعها هجمات تم التعامل معها قبل الحاق الأذي بمن استهدفتهم.

