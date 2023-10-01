منتخب مصر للصم يهزم ألمانيا ويصعد للدور قبل النهائى بكأس العالم

فاز منتخب مصر لكرة القدم للصم على نظيره الألمانى بضربات الجزاء الترجيحية 3/4 بعد انتهاء المباراة فى وقتها الأصلى والإضافى بالتعادل في بطولة كأس العالم بماليزيا.

بهذه النتيجة، صعد المنتخب المصرى إلى الدور قبل النهائى فى كأس العالم بماليزيا.

ويضم الجهاز الفنى والإدارى كلا من: محمد يحيى يوسف عضو مجلس إدارة اللجنه البارالمبية رئيسا للبعثة ومعه السيد مسعود سالم رئيس لجنة الصم وشوكت النجار مدير فنى وفؤاد عبد الحميد مدرب عام والسيد جمعه إدارى وحماده حسنى أخصائى العلاج الطبيعى.

جدير بالذكر أن المنتخب المصرى فاز بالميدالية الفضية فى البطولة السابقة والتى أقيمت بتركيا عام 2022.