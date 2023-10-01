ثقافة الدقهلية تحتفل بـ«المولد النبوي» في «نادي النيل»

ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بذكرى المولد الشريف، نظم فرع ثقافة الدقهلية احتفالية ثقافية فنية بنادي النيل بالمنصورة، تضمنت ندوة عن "السيرة النبوية" تحدث بها الشيخ مصطفي الحاروني من أئمة وزارة الأوقاف وإمام مسجد الجوهرة بأن الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف هو تعبير عن حب الرسول والاقتداء بسنته وسيرته العطرة.

وشهدت الاحتفالية فقرات الإنشاد الديني للمنشد مصطفي العرس، أعقبه عرض فنى لفريق موهوبين الإنشاد بقصر ثقافة المنصورة بقياده المايسترو محمد عبد العظيم، حيث قدمت شاركت الفرقة بفقرة للإنشاد الديني وأغاني دينية بلغة الإشارة إخراج وتنسيق حازم أحمد.

واختتمت الفعاليات التى جاءت بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج بعرض فني لفريق كورال قصر ثقافة الطفل بقيادة المايسترو ممدوح الإسكندراني، حيث قدمت الفرقة باقة من الأغاني الدينية منها "محمد يارسول الله، مدد يانبي، سلام الله يا طه، أم النبي، عليك سلام الله، قمر سيدنا النبى"، وتم تكريم الشخصيات المشاركة في الحفل والقائمين عليه.