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الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ هندسة طرق: الرئيس السيسي أولى اهتماما كبيرا لتنمية الصعيد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أكد الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، أن محافظات الصعيد شهدت طفرة كبيرة في السنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي سدة الحكم، مؤكدا أن الصعيد كان محروما من التنمية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، لتغطية لفعاليات مؤتمر حكاية وطن، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي، أولى اهتماما كبيرا بالصعيد، مشيرا إلى أن أهالى الصعيد كان دائما يبحثون عن المدن والقاهرة لقلة عمليات التنمية والآن الوضع اختلف تماما.

وشدد على أن التطوير يشمل جميع قرى محافظات الصعيد، وهو ما يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بعدم ترك مكان في ربوع مصر إلا وسيتم تطويره، مبينا أنه تم تطوير البنية التحتية في المحافظات.

كما أكد أن جميع الطرق والكباري والمحاور التي تم إنشاؤها مصر في أمس الحاجة لها، وظهير تنموي، موضحا أن التنمية تشمل كل المناطق.
 

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محافظات الصعيد الرئيس عبدالفتاح السيسي التنمية
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