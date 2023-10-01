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الأحد 01 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة المنوفية يسلم نائبه للدراسات العليا والبحوث مهام منصبه

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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استقبل الدكتور  أحمد القاصد  رئيس جامعة المنوفية بمكتبه صباح اليوم الأحد، الدكتور حازم صالح وسلمه مهام عمله نائبا لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، موجها له التهنئة و متمنيا له التوفيق في مهمته.

 واستعرض القاصد الخطوط العريضة لمهام القطاع وما يضمه من وحدات مختلفة ، مشدد على أهمية  هذا القطاع للجامعة والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدا دعمه الكامل للقطاع والعاملين به  .

كما شدد القاصد  على أهمية  البحث العلمي و ربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التى تواجه النمو الاقتصادى، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030 )، موضحا أهمية الدور المجتمعي والخدمي للجامعات في  مجالات الصناعة والزراعة والصحة وتوطين التكنولوجيا،وغيرها من المجالات ، ودورها فى دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود إقتصادي على المجتمع .

وأعرب عن أمله في عقد المريد من بروتوكولات التعاون مع الشركات والمصانع بالمحافظة لتحديث وتطوير الصناعات من خلال البحث العلمي بالجامعة .

حضر اللقاء الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،و المحاسب جلال عبد السلام  أمين عام الجامعة .
كان  الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية  أعلن  عن  صدور قرارا جمهوريا بتعيين الدكتور حازم إبراهيم مصطفى صالح أستاذ الهندسة الصحية والبيئية بكلية الهندسة بالجامعة، والمستشار الثقافي والتعليمي الأسبق لمصر في الولايات المتحدة الامريكية وكندا نائبا لرئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا والبحوث.

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أعضاء هيئة التدريس البحث العلمي التنمية المستدامة الدراسات العليا والبحوث
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