حقق فريق ستاد ريمس فوزًا سهلا على نظيره ليون، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "أوغيست دولون"، ضمن منافسات الجولة السابعه من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.
سجل هدفى المباراة اللاعب مارشال مونيتسي فى الدقيقة الـ 45، ويونس عبد الحميد فى الدقيقة الـ 71 من عمر اللقاء لصالح فريق ستاد ريمس.
بهذا الفوز رفع فريق ستاد ريمس رصيده إلى 13 نقطة ليحتل بها وصافة الترتيب، بينما تجمد رصيد ليون عند نقطتين استوطن بها قع ترتيب الدورى الفرنسى.
البوابة سبورت
الدورى الفرنسى.. ستاد ريمس يعتلى الوصافة بعد الفوز على ليون
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حقق فريق ستاد ريمس فوزًا سهلا على نظيره ليون، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "أوغيست دولون"، ضمن منافسات الجولة السابعه من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.
حقق فريق ستاد ريمس فوزًا سهلا على نظيره ليون، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "أوغيست دولون"، ضمن منافسات الجولة السابعه من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.