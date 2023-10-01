مصرع شخص دهسا أسفل قطار بمزلقان أبو رجوان في البدرشين

لقي أحد الأشخاص مصرعه دهسا أسفل عجلات قطار بمزلقان أبو رجوان القبلي بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم قطار بشخص بمزلقان أبو رجوان القبلي بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة أحد الأشخاص عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشأة صدمه قطار مما تسبب في مصرعه جرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفي البدرشين المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.