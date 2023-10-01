ads
الأحد 01 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع شخص دهسا أسفل قطار بمزلقان أبو رجوان في البدرشين

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي أحد الأشخاص مصرعه دهسا أسفل عجلات قطار بمزلقان أبو رجوان القبلي بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم قطار بشخص بمزلقان أبو رجوان القبلي بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة أحد الأشخاص عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشأة صدمه قطار مما تسبب في مصرعه جرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفي البدرشين المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ads
السكة الحديد القانونيه اللازمة إشارة من غرفة عمليات النجدة جنوب محافظة الجيزة حادث تصادم قطار شريط السكة الحديد عبور شريط السكة الحديد صدمه قطار لقي أحد الأشخاص مصرعه مباحث مركز شرطة البدرشين مركز شرطة البدرشين مديرية امن الجيزة مستشفي البدرشين المركزي محافظة الجيزة
ads