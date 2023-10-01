افتتاح المؤتمر الدولي لأمراض الباطنة بأزهر أسيوط

الأحد 01/أكتوبر/2023 - 01:37 م

افتتح الدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية الطب بنين في الأزهر بأسيوط، اليوم، المؤتمر الدولي الثالث لقسم الباطنة بالكلية. وأُقيم هذا المؤتمر تحت عنوان "التعامل الأمثل مع المريض مع تغير الصورة النمطية للأمراض" في مدينة الغردقة خلال الفترة من 28 حتى 30 سبتمبر.

حضر المؤتمر ممثلين من كليات الطب بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى أطباء وأساتذة متخصصين من مختلف المستشفيات والإدارات الصحية بأسيوط. وقد شهد المؤتمر رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

بدأ المؤتمر بتلاوة السلام الجمهوري والقرآن الكريم، تلتها كلمة الدكتور وائل بكر مقرر المؤتمر ومقدمه، حيث رحب بالحضور وأشار إلى أهمية تناول مواضيع تتعلق بأمراض الضغط والسكر والغدة الدرقية، وأحدث الأدوية الطبية.

وأشار رئيس القسم ورئيس المؤتمر، الدكتور هيثم عبدالعظيم، إلى أهمية التعاون بين الأقسام في عقد المؤتمرات وورش العمل لتقديم خدمات طبية متميزة، وتقديم الدعم العلمي لشباب الأطباء.

من جهته، أشاد الدكتور إبراهيم شعلان بالكوادر البشرية المميزة في جامعة الأزهر ودورها الهام في خدمة القطاع الطبي، وقدم الشكر للدكتور مصطفى عبده شتات العميد السابق لجهوده في خدمة الكلية خلال فترة عمادته.

أختتم المؤتمر بتكريم العميد الحالي والسابق، ونائب رئيس جامعة طنطا، وكبار أساتذة الطب في مصر، وذلك كجزء من احتفالية ناجحة للتبادل العلمي والتعاون الطبي في مجال أمراض الباطنة.