قام عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، والدكتور إبراهيم المسعودي مدير عام بقطاع التعليم العام، اليوم الأحد، بجولة تفقدية لمتابعة انطلاق الدراسة بمدرسة نجا سعد الثانوية بنات؛ للاطمئنان على حسن وانتظام العملية التعليمية.

وتابع وكيل الوزارة شرح المعلمين للحصص الدراسية وانتظام الطالبات بالفصول الدراسية، موجهاً باستخدام المعلمين لأجهزة التابلت الخاصة بهم لزيادة تفاعل الطالبات واستيعاب المحتوي التعليمي خلال الشرح، كذلك تبصيرهن بمجموعات الدعم المدرسي والتي تضم صفوة معلمي المواد الدراسية على مستوى المحافظة.

وهنأ وكيل الوزارة طالبات الصف الأول الثانوي بانطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكداً لهن ضرورة الجد والاجتهاد في المذاكرة وتحصيل العلم أولاً بأول والحرص على ممارسة الأنشطة التربوية لصقل مواهبهم وتنمية مهاراتهم.

ووجه وكيل الوزارة إدارة نجا سعد بضرورة تبصير الطلاب بانتصارات أكتوبر المجيدة في ذكراها الخمسين كذلك تعميق الانتماء الوطني لديهم من خلال ارشادهم بأهمية المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة تحقيقاً لمنظومة التنمية الشاملة وذلك عبر منابر الإذاعة والصحافة المدرسية ومن خلال انشطة المكتبات والتربية والمسرحية والتربية الفنية والاجتماعية.

وفي ختام جولته التفقدية قدم شحاته الشكر لإدارة المدرسة لجاهزيتها التامة لاستقبال الطالبات، مؤكدا أنهن أمانة في أعناقنا جميعاً يجب جذبهن للمدرسة من خلال تقديم المادة العلمية لهم في صورة مشوقة مع المحافظة عليهم وترسيخ القيم السامية والأخلاق الحميدة في نفوسهم في سبيل إعداد جيل واع مستنير قادر على تحمل المسؤولية وتحقيق الرقي والتقدم لوطننا الغالي مصر.

وكيل تعليم مطروح يتابع انطلاق الدراسة بمدرسة نجا سعد الثانوية بنات

IMG-20231001-WA0026

IMG-20231001-WA0028