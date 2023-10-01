أبطال أكتوبر .. اللواء "ملاح علي حجاج" صاحب أول صاروخ جوي ينطلق نحو مواقع العدو

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى والفضائية المصرية،اليوم الأحد، تقريرا تلفزيونيا عن اللواء ملاح علي حجاج " صاحب أول صاروخ جوي ينطلق نحو مواقع العدو".

اللواء ملاح علي حجاج هو صاحب أول صاروخ ينطلق صوب مواقع العدو في حرب أكتوبر المجيدة، وتخرج في كلية الطيران عام 1968م وظل سنوات يستعد للحرب التي لا يعرف شيئا عن موعدها وكان يثق أن يوم النصر قادم لا محالة، والأهم هو الاستعداد له وانتظار ساعة الصفر.

وحين صدرت الأوامر بأول طلعة جوية، انطلق حجاج نحو هدفه وكان عليه الوصول للهدف دون أن يكشفه العدو لذلك حين وصل إلى منطقة ما قبل الهدف أو المنطقة الحرجة التي يصعب تخطيها دون أن يكتشف العدو ما يحدث فوق رأسه، قام حجاج ورفاقه بالطيران على ارتفاع منخفض جدا حتى لا تكشفهم الرادارات.

وذكر التقرير، أن تلك الرحلة كانت أول طلعة جوية وأصعبها، فما يحدث فيها سيقرر مصير ما سيأتي بعدها، وحين وصل حجاج إلى هدفه أطلق أول صاروخين صوب العدو ثم أطلق الرائد مصطفى زكي صاروخين آخرين وشاهد حجاج من فوق السحاب الصواريخ الأربعة وهي تشعل النيران في مواقع العدو.