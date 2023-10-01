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الأحد 01 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالصور.. إليسا تستقبل شهر أكتوبر على طريقتها الخاصة

إليسا
إليسا
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نشرت الفنانة إليسا على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، مجموعة من الصور الخاصة بها لتشارك بها جمهورها.

وعلقت على الصورة "أهلا أكتوبر"، فى إشاره منها لإستقبال اليوم الأول من شهر أكتوبر، والذى يعتبر نهاية فصل الصيف وبداية إعتدال الطقس، وظهرت من خلال الصور بإطلالة بالاسود نالت إعجاب الجمهور.

يشار إلى أن إليسا أحيت حفلاً غنائياً فى مهرجان العلمين، ووجهت من خلال الحفل رسالة للجمهور المصرى وقالت "تجمعنى بالشعب المصرى علاقة خاصة وأحبهم ويحبونى كثيراً، وهى المره الأولى أحضر إلى العلمين والمدينة ساحره وغاية فى الروعه".

يذكر أن الفنانة إليسا تستعد لإحياء حفلاً فى دولة ألمانيا، الشهر القادم فى يوم ٢١ أكتوبر المقبل، وستقوم إليسا بغناء باقة من أجمل أغانيها التى يعشقها الجمهور.

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IMG_20231001_113722
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