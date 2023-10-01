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الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

المحافظ يهنئ "النجار" لتجديد ثقة السيسي واستمراره رئيسا لجامعة مطروح

المحافظ ورئيس جامعة
المحافظ ورئيس جامعة مطروح
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وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، خالص التهانى للدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح؛ بمناسبة الثقة الغالية من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتجديد له رئيسا لجامعة مطروح لفترة ثانية، متمنيا له دوام  التوفيق والسداد ومزيد من الرقي والتقدم. 
 

وحرص محافظ مطروح في توجيه التهنئة خلال مجلس الجامعة  التأكيد على الإشادة بدور جامعة مطروح كصرح  تعليمى يشهد مزيد من النهضة العلمية مع زيادة أعداد الكليات والعمل على تخريج مزيد من الكوادر لخدمة وتنمية المحافظة في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى تعظيم دوره في خدمة المجتمع المحلى وما  يشهده من حركة التفاعل والتواصل، وما يشعر به المواطنون  مع دور  الجامعة فى الدفع بقوافل تعليمية وبيطرية وغيرها لتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين. 

محافظ مطروح يهنئ "النجار" لتجديد ثقة الرئيس السيسي واستمراره رئيسا لجامعة مطروح

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