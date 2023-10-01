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الأحد 01 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فراعنة الطائرة يواجهون اليابان في التصفيات العالمية المؤهلة لأولمبياد باريس

المنتخب الوطني الأول
المنتخب الوطني الأول للكرة الطائرة
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يخوض المنتخب الوطني للكرة الطائرة بقيادة المدير الفني الإيطالي فلافيو جيونيلي، مواجهة قوية اليوم الأحد أمام منتخب اليابان، في الجولة الثانية من التصفيات العالمية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والمقامة حاليا في اليابان.

وتقام مباراة مصر واليابان في الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.

وخسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة بقيادة المدير الفني الإيطالي فلافيو جيونيلي السبت أمام منتخب أمريكا بنتيجة (0-3)، في افتتاح التصفيات العالمية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، المقامة حاليًّا في اليابان.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (25-20) - (25-16) - (25-19).

وتضم قائمة المنتخب كلًّا من: حسام يوسف - أشرف اللقاني - رضا هيكل - سيف عابد - محمد عادل - محمد المهدي - عبد الرحمن سعودي - محمد رضا - محمد رمضان - أحمد يوسف - محمد عسران - أحمد ضياء - محمد مصطفى لعبة - عبد الرحمن الحسيني.

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المنتخب الوطني فلافيو جيونيلي كرة الطائرة أولمبياد باريس اليابان
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