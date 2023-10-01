ads
الأحد 01 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الأوكرانية تعلن توقيع 20 اتفاقية دفاعية في منتدى الصناعة العسكرية في كييف

وزارة الخارجية الأوكرانية
وزارة الخارجية الأوكرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية أمس السبت، توقيع كييف 20 اتفاقية ومذكرة مع شركاء أجانب، تهدف لإنتاج الطائرات المسيرة والذخائر داخل الأراضي الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة عقب انتهاء منتدى الصناعات العسكرية الذي انعقد في كييف: "في إطار المنتدى، وقعت الشركات الأوكرانية 20 اتفاقا مع شركاء أجانب، نحن نتحدث عن اتفاقيات ومذكرات بشأن إنتاج الطائرات المسيرة وإصلاح وإنتاج المركبات المدرعة والذخيرة، ومن بين أشكال التعاون الأخرى الإنتاج المشترك وتبادل التكنولوجيا وتوريد المكونات".

وأشارت وزارة الخارجية الأوكرانية إلى أن 38 شركة من 19 دولة انضمت إلى إعلان إنشاء تحالف خاص بالصناعات الدفاعية عقب المنتدى.

 

ads
وزارة الخارجية الأوكرانية كييف 20 اتفاقية إنتاج طائرات مسيرة
ads