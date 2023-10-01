الخارجية الأوكرانية تعلن توقيع 20 اتفاقية دفاعية في منتدى الصناعة العسكرية في كييف

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية أمس السبت، توقيع كييف 20 اتفاقية ومذكرة مع شركاء أجانب، تهدف لإنتاج الطائرات المسيرة والذخائر داخل الأراضي الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة عقب انتهاء منتدى الصناعات العسكرية الذي انعقد في كييف: "في إطار المنتدى، وقعت الشركات الأوكرانية 20 اتفاقا مع شركاء أجانب، نحن نتحدث عن اتفاقيات ومذكرات بشأن إنتاج الطائرات المسيرة وإصلاح وإنتاج المركبات المدرعة والذخيرة، ومن بين أشكال التعاون الأخرى الإنتاج المشترك وتبادل التكنولوجيا وتوريد المكونات".

وأشارت وزارة الخارجية الأوكرانية إلى أن 38 شركة من 19 دولة انضمت إلى إعلان إنشاء تحالف خاص بالصناعات الدفاعية عقب المنتدى.