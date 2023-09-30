لمرورة بأزمة نفسية.. شاب يلقي بنفسه أسفل عجلات القطار بالفيوم

أقدم شخص في العقد الرابع من العمر على إنهاء حياته، بعدما ألقى بنفسه أسفل عجلات القطار مزلقان الزملوطي بدائره قسم شرطة الفيوم، حيث مر عليه القطار بأكمله ليقسم جسده شطرين.

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من مأمور قسم شرطة الفيوم بورود بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بسقوط شخص أسفل عجلات القطار بمزلقان الزملوطي ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين العثور علي جثه لشخص يدعي صلاح رمضان مصطفي 43 سنة مقسومة نصفين.

ورفعت الجهات المعنية أشلاء الشخص المتوفي من أعلى القضبان، وتم نقلها إلى المشرحة مستشفي الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير محضر لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث.

واستمعت الجهات المختصة لأقوال شهود العيان في الحادث، وجاءت حصيلة أقوالهم أنه أثناء توقفهم بمزلقان الزملوطي لانتظار القطار، ألقى شخص بنفسه أسفل عجلات القطار، ومر عليه القطار بأكمله ليقسم جسده شطرين.