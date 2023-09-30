اقرأ غدًا في عدد البوابة.. السيسي للمصريين: عندكم فرصة للتغيير في الانتخابات الرئاسية المقبلة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 1 أكتوبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسى للمصريين: عندكم فرصة للتغيير فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

الرئيس خلال مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»: أحلام المصريين كبيرة.. «واوعى يكون حلمك لُقمة»

الأمة لا تنهض إلا بالبناء والإصلاح..

لا بالخراب أو الإساءة والهدم والتشكيك

قناة السويس الجديدة نُفذت فى وقت كان فيه محاربة إرهاب وأبواق كذب وافتراء وشائعات

الدولة كانت مشكلتها خلال السنوات الماضية أنهم هزوا ثقة الناس فى أنفسهم

دور الإخوان فى الحرب الروسية الأوكرانية

الليلة.. داليا عبدالرحيم تُقدم الحلقة الرابعة من «الضفة الأخرى» على «القاهرة الإخبارية»

كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ على البحر الأصفر

مواجهة التغيرات المناخية..الدول النامية تنتظر وعود الكبار التى لم تتحقق

أوكرانيا عبء ثقيل.. «مكارثى» يدعو لوقف المساعدات.. ولندن: الدعم «موجع»

نزوح 5.4 مليون شخص جراء القتال فى السودان

حبس 12 مسئولا فى انهيار سدى درنة بليبيا