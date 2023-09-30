ads
السبت 30 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أنس جابر تسطر التاريخ بالتتويج بلقب بطولة الصين للتنس

أنس جابر
أنس جابر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سطرت نجمة التنس التونسية، أنس جابر، اسمها في سجلات تاريخ لعبة كرة المضرب، بعد تتويجها اليوم السبت، بلقب بطولة الصين للتنس.

توجت أنس جابر ببطولة نينجبو الصينية للتنس، بعد تغلبها في المباراة النهائية على الروسية ديانا شنايدر بمجموعتين دون رد بنتيجة 6-2 و6-1.

وواصلت وزيرة السعادة التونسية تألقها في الفترة الأخيرة، لتحرز اللقب الخامس في مسيرتها الاحترافية مع عالم التنس، والثاني هذا العام بعد تشارلستون الأمريكية والأول على أرض صلبة.

وبدأت أنس جابر، مشوارها بالبطولة بالفوز على الفرنسية ديان باري في دور الـ32، قبل أن تتغلب على الألمانية تمارا كورباتش في الدور ثمن النهائي بمجموعتين دون رد.

وفي ربع النهائي، تمكنت جابر من الفوز على الروسية فيرا زفوناريفا بمجموعتين مقابل مجموعة وحيدة، قبل أن تفوز على الأرجنتينية نادية بودوروسكا بمجموعتين مقابل مجموعة في نصف النهائي.

وعادلت أنس جابر، رقم اللاعب المغربي يونس العيناوي كأكثر لاعب عربي أو لاعبة عربية تحقيقًا للألقاب في التنس في العصر الحديث برصيد 5 ألقاب .

بطولة نينجبو الصينية للتنس، ذات 250 نقطة، تقام على ملاعب ذات أرضية صلبة، بمجموع جوائز مالية قدرها 303.259 ألف دولار.

ads
أنس جابر بطولة الصين للتنس بطولة نينجبو الصينية للتنس وزيرة السعادة التونسية اخبار انس جابر
ads