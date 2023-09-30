أنس جابر تسطر التاريخ بالتتويج بلقب بطولة الصين للتنس

سطرت نجمة التنس التونسية، أنس جابر، اسمها في سجلات تاريخ لعبة كرة المضرب، بعد تتويجها اليوم السبت، بلقب بطولة الصين للتنس.

توجت أنس جابر ببطولة نينجبو الصينية للتنس، بعد تغلبها في المباراة النهائية على الروسية ديانا شنايدر بمجموعتين دون رد بنتيجة 6-2 و6-1.

وواصلت وزيرة السعادة التونسية تألقها في الفترة الأخيرة، لتحرز اللقب الخامس في مسيرتها الاحترافية مع عالم التنس، والثاني هذا العام بعد تشارلستون الأمريكية والأول على أرض صلبة.

وبدأت أنس جابر، مشوارها بالبطولة بالفوز على الفرنسية ديان باري في دور الـ32، قبل أن تتغلب على الألمانية تمارا كورباتش في الدور ثمن النهائي بمجموعتين دون رد.

وفي ربع النهائي، تمكنت جابر من الفوز على الروسية فيرا زفوناريفا بمجموعتين مقابل مجموعة وحيدة، قبل أن تفوز على الأرجنتينية نادية بودوروسكا بمجموعتين مقابل مجموعة في نصف النهائي.

وعادلت أنس جابر، رقم اللاعب المغربي يونس العيناوي كأكثر لاعب عربي أو لاعبة عربية تحقيقًا للألقاب في التنس في العصر الحديث برصيد 5 ألقاب .

بطولة نينجبو الصينية للتنس، ذات 250 نقطة، تقام على ملاعب ذات أرضية صلبة، بمجموع جوائز مالية قدرها 303.259 ألف دولار.