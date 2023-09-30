عاصم المنياوي يعلن تفاصيل اليوم القطري بمهرجان الموسيقى العربية 2023

أعلن المستشار الفني عاصم المنياوي ان دولة قطر ستشارك هذا العام ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الثانية والثلاثين بدار الاوبرا المصرية والمقامة في الفترة من 20 اكتوبر حتى الاول من نوفمبر 2023.

وتواصل خالد السالم مدير مركز شؤون الموسيقى القطرية مع وزارة الثقافة المصرية ورئيس دار الاوبرا الدكتور خالد داغر لتعظيم التعاون بين الدولتين على المستوى الفني وترتيب مشاركة قطر بالمهرجان، وهما في انتظار الموافقة النهائية على برنامج الحفل من الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة القطري.

وصرح المنياوي ان اليوم القطري بالمهرجان سيشارك به مجموعة من المطربين القطريين وهم: فهد الكبيسي، منصور المهندي، وسعود جاسم، بالإضافة الى فرقة «ثلاثية العود»: علي الخلوصي، عبدالعزيز صالح، محمد الخزاعي، والتي ستعزف مقطع من السيمفونية الخامسة لبيتهوفن الحركة الاولى.

واشار المنياوي الى ان اليوم القطري يمثل فرصة للجمهور المصري للتعرف أكثر على الثقافة القطرية، والتواصل بين المطربين القطريين والشعب المصري وهو توجه جديد برز مؤخرا على سبيل المثال من خلال طرح المطرب فهد الكبيسي اغنية جديدة باللهجة المصرية لأول مرة وقام بتصوير الكليب الخاص بها في أحد قصور القاهرة.