زيلينسكي للشركات الأجنبية: الآن هو وقت إنشاء مركز صناعة عسكري في أوكرانيا

ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مع ممثلي شركات الدفاع، الذين وصلوا إلى كييف للمشاركة في المنتدى الدولي الأول للصناعات الدفاعية، آفاق الإنتاج المشترك للأسلحة، مع الأخذ في الاعتبار الخبرة العسكرية لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي، وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، اليوم السبت "إن الدرع السماوي وإزالة الألغام هما أهم أولوياتنا اليوم".

ووفقا للرئيس، يشمل ذلك وسائل الدفاع الجوي وإنتاج أنظمة الإنذار والمراقبة وما إلى ذلك.

وأضاف زيلينسكي: "علينا أن نفعل ذلك. سيكون هذا مفيدًا ليس فقط لأوكرانيا، ولكن أيضًا لأوروبا وجيراننا".

واستطرد قائلا إن أوكرانيا مهتمة أيضًا بإنتاج الصواريخ بعيدة المدى والمدفعية بقدرات جديدة و"لهذا السبب نعطي الأولوية لتطوير الإنتاج الدفاعي باستخدام التقنيات الحديثة، وإنتاج القذائف والصواريخ والطائرات بدون طيار في أوكرانيا بالتعاون مع القادة العالميين في هذا المجال واستخدام خبرتنا في عملياتهم. لقد أظهرت أوكرانيا للعالم أجمع ما ينجح بالفعل، أعتقد أنه يمكننا مشاركة هذه التجربة".

وأكد الرئيس أن أوكرانيا مستعدة لتقديم شروط خاصة للشركات الراغبة في تطوير الإنتاج الدفاعي مع بلدنا.

ولخص زيلينسكي الأمر قائلا: "ستكون شراكة متبادلة المنفعة. أعتقد أن هذا هو الوقت والمكان المناسبين لإنشاء مركز عسكري كبير".

وحضر الحدث ممثلون عن شركات الدفاع من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وتركيا والسويد وجمهورية التشيك. ومثل الجانب الأوكراني وزير الدفاع رستم عمروف، ووزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني أولكسندر كاميشين، ووزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، ونائبي مدير المكتب الرئاسي رومان ماشوفيتس وأندري سيبيها.

يذكر أن 252 شركة دفاع من أكثر من 30 دولة شاركت في المنتدى الأول للصناعات الدفاعية في كييف.