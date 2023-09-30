في ظروف غامضة.. العثور على جثث أم وأبنائها الأربعة داخل منزلهم بأسيوط

شهدت محافظة أسيوط حادث مروع، بقرية نجع سبع، بعد عثور الأهالي علي ٥ جثث داخل منزل بجوار نقطة الشرطة.

علي الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف والطب الشرعي إلى موقع المنزل، وتم العثور علي ٥ جثث تخص نهاد محمود مصطفى ٣٠ سنه، شيماء محمود عبدالراضي ١١ سنه، إسراء محمود عبد الراضي ٨ سنوات، عبد الراضي محمود ٧ سنوات، محمد محمود عبد الراضي ٥ سنوات.

تم نقل المتوفيين لمستشفي اسيوط الجامعي، فيما تكثف مديرية امن اسيوط جهودها لمعرفة أسباب الوفاة وتحرر محضر بذلك.

سادت حالة من الذعر بين سكان محافظة اسيوط عقب انتشار خبر العثور علي أسرة متوفية داخل منزلهم بنجع سبع.