الكشكول بـ4.5 جنيه.. أسعار مستلزمات المدارس والأدوات بجنوب سيناء

شهدت معارض “أهلًا مدارس ” بجنوب سيناء، إقبالًا كثيفًا من قبل الأهالي؛ نظرًا لأسعارها المخفضة التي تتراوح ما بين 25 إلى 30%، وفقًا لتوجيهات المحافظ اللواء خالد فودة، الذي وجه بضرورة التوسع في إقامة تلك المعارض بجميع مدن المحافظة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، كما شدد علي ضرورة متابعة توفر تلك السلع بنفس الأسعار طوال أيام المعرض بنسب تخفيض تتراوح ما بين 25 إلى 30% للعمل على تخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة السيناوية، وتوفير كل المستلزمات والاحتياجات المدرسية من شنط وملابس وأحذية وأدوات مكتبية بأسعار مخفضة بالتعاون مع كبرى الشركات والمكتبات.
وتنشر “البوابة نيوز”بعض أسعار مستلزمات المدارس بمعرض “أهلًا مدارس” برأس سدر، حيث وصل سعر الكشكول 60 ورقة العادي بـ4.5 جنيه، وسعر كشكول 60 ورقة اللوكس بـ5.25 جنيه، وسعر كراسة الرسم الكبيرة 6 جنيهات، وسعر الكراس 28 ورقة لوكس بـ3.10 جنيه، وسعر كراس 28 ورقة عادي بـ2.50 جنيه، وسعر كراس الرسم الوسط 3.25 جنيه، وسعر كشكول سلك صغير بـ15 جنيهًا، وسعر كشكول سلك كبير بـ27.50 جنيه.
كان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قد أكد أن المحافظة مستمرة في سداد ٥٠ % من مصروفات المدرسة اليابانية لمساعدة أولياء الأمور ورفع المعاناة عنهم، مؤكدا توزيع أدوات مدرسية على الطلاب الأكثر احتياجات وذوي الهمم والأيتام، مشدداً على توزيع الكتب المدرسية وانتظام الطلاب بالدراسة وعدم ربطها بالمصروفات المدرسية.