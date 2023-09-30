الكشكول بـ4.5 جنيه.. أسعار مستلزمات المدارس والأدوات بجنوب سيناء

شهدت معارض “أهلًا مدارس ” بجنوب سيناء، إقبالًا كثيفًا من قبل الأهالي؛ نظرًا لأسعارها المخفضة التي تتراوح ما بين 25 إلى 30%، وفقًا لتوجيهات المحافظ اللواء خالد فودة، الذي وجه بضرورة التوسع في إقامة تلك المعارض بجميع مدن المحافظة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، كما شدد علي ضرورة متابعة توفر تلك السلع بنفس الأسعار طوال أيام المعرض بنسب تخفيض تتراوح ما بين 25 إلى 30% للعمل على تخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة السيناوية، وتوفير كل المستلزمات والاحتياجات المدرسية من شنط وملابس وأحذية وأدوات مكتبية بأسعار مخفضة بالتعاون مع كبرى الشركات والمكتبات.

وتنشر “البوابة نيوز”بعض أسعار مستلزمات المدارس بمعرض “أهلًا مدارس” برأس سدر، حيث وصل سعر الكشكول 60 ورقة العادي بـ4.5 جنيه، وسعر كشكول 60 ورقة اللوكس بـ5.25 جنيه، وسعر كراسة الرسم الكبيرة 6 جنيهات، وسعر الكراس 28 ورقة لوكس بـ3.10 جنيه، وسعر كراس 28 ورقة عادي بـ2.50 جنيه، وسعر كراس الرسم الوسط 3.25 جنيه، وسعر كشكول سلك صغير بـ15 جنيهًا، وسعر كشكول سلك كبير بـ27.50 جنيه.

كان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قد أكد أن المحافظة مستمرة في سداد ٥٠ % من مصروفات المدرسة اليابانية لمساعدة أولياء الأمور ورفع المعاناة عنهم، مؤكدا توزيع أدوات مدرسية على الطلاب الأكثر احتياجات وذوي الهمم والأيتام، مشدداً على توزيع الكتب المدرسية وانتظام الطلاب بالدراسة وعدم ربطها بالمصروفات المدرسية.

380882559_694598096048001_4591116611647504807_n

382228545_694598406047970_5747813545955437604_n

382213374_694598306047980_6039784028304710027_n

382137049_694598379381306_5324629358030725336_n

381527854_694598422714635_3092845889519550678_n

381527452_694598356047975_6435449027492028194_n

381510330_694598452714632_5378049335296438851_n

381446390_694598272714650_3505371801382843734_n