رحلات سياحية وفعاليات ثقافية وتوعوية لأهالي الإسكان البديل بالجيزة

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بضرورة استمرار جهود التطوير وبحث كافة الوسائل الممكنة لتحسين معيشة المواطنين من سكان الإسكان البديل، تنفيذا لرؤية الدولة المصرية بتفعيل برامج التنمية لرفع جودة معيشة المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.

وتنفيذا لتلك التوجيهات نظمت محافظة الجيزة بالتعاون مع الهيئة المصرية لتنشيط السياحة والهيئة العامة لقصور الثقافة نظمت عددا من الفعاليات والأنشطة لسكان روضة أكتوبر لرفع الحس الوطنى وزيادة الوعى الثقافى والسياحى لدى الاطفال وذوويهم.

وأوضحت هند عبدالحليم، نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، أن الفعاليات شملت تنظيم رحلة معرفية لطلاب مدرسة سميرة موسى للمتحف القومى للحضارات المصرية بمنطقة الفسطاط لتعريف الأطفال بمراحل التاريخ المصرى لزيادة روح الانتماء لديهم وتعزيز وعيهم السياحى وثقافاتهم العامة.

كما تم تنظيم عدد من الأنشطة فى إطار المشروع الثقافى بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة لتعزيز روح المواطنة وإدراك المواطنين بمختلف مراحلهم العمرية بالتحديات التى تواجه الوطن.