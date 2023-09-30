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السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس 3 متهمين بسرقة توك توك وانتحال صفة رجال شرطة بالمقطم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، بحبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى، لسرقة مركبات التوك توك، اربعة ايام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهم السرقة وانتحال صفة رجال امن، وكلفت بالتحرى حول نشاطهم الاجرامى.

نجحت اجهزة الامن فى ضبط (عاطل وسائقين "لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم (سيارة - مركبة " توك توك") وبمواجهتهم إعترفوا بسرقة مركبة "التوك توك" من أحد الأشخاص بدائرة القسم بإسلوب إنتحال صفة رجال شرطة بإستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة عابدين ، وبحوزته (مبلغ مالى "عملات أجنبية" ، كمية من المشغولات الذهبية) وإعترف بسرقتهما من داخل إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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المقطم سرقة مركبات التوك توك انتحال صفة رجال امن حبس 3 متهمين
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