"حماة الوطن" يختتم جولات الأسبوع الرابع لدعم السيسي في الانتخابات المقبلة

اختتم الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم حزب حماة الوطن، الأسبوع الرابع من الزيارات الميدانية بالمحافظات لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وشملت زيارات الأسبوع الرابع محافظات، المنوفية، كفر الشيخ، الغربية، الدقهلية، القليوبية، وجنوب سيناء، وسط حضور جماهيري حاشد من الكوادر التنظيمية لحزب حماة الوطن، لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة.

وتأتي هذه الزيارات تنفيذاً لبيان حماة الوطن الصادر في يوليو الماضي، بعد اجتماع المكتب التنفيذي، والذي قرر فيه الحزب مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، وتسخير كافة الإمكانيات والجهود والعناصر البشرية اللازمة، وفتح جميع مقرات الحزب على مستوى الجمهورية للحملة الانتخابية لدعم الرئيس السيسي، وكذلك دعوة جميع المواطنين للاصطفاف خلف القيادة السياسية، ودعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة لاستكمال ما قدمه من جهود ونجاحات شهدتها البلاد منذ توليه الحكم.

وأكد الدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم بحزب حماة الوطن، أن اللقاءات الجماهيرية شهدت تفاعلا كبيرا من المواطنين، وكشفت حجم التأييد الشعبي الذي يحظى به الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار العطيفي، إلى أن الرئيس السيسي منذ توليه الحكم ومصر شهدت تقدما ملحوظا في كافة المجالات داخليا وخارجيا.

وأكد أمين تنظيم حماة الوطن، استمرار الجولات واللقاءات الجماهيرية لدعم الرئيس السيسي حتى إجراء الاستحقاق الدستوري، وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات مؤخرا.