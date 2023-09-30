حبس متهم بسرقة شقة سكنية بالسيدة زينب

أمرت نيابةعابدين الجزئية، بحبس متهم بسرقة شقة سكنية، اربعة ايام على ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول نشاطه الإجرامى، كما امرت بالتحفظ على المضبوطات، ومخاطبة رجال الامن بقسم شرطة السيدة زينب والنيابة المختصه للتحقيق فى الواقعة.

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط عاطل، بدائرة قسم شرطة عابدين ، وبحوزته (مبلغ مالى "عملات أجنبية" ، كمية من المشغولات الذهبية) وإعترف بسرقتهما من داخل إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تم ضبط (عاطل وسائقين "لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم (سيارة - مركبة " توك توك") وبمواجهتهم إعترفوا بسرقة مركبة "التوك توك" من أحد الأشخاص بدائرة القسم بإسلوب إنتحال صفة رجال شرطة بإستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم.