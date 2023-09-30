مجلس السيادة بالسودان ينفي ما يتردد حول لقاء البرهان مع قيادات إسلامية

نفى المكتب الإعلامي بمجلس السيادة في السودان ما أورده أحد المواقع الإلكترونية حول لقاء رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مع قيادات إسلامية ببورتسودان، مؤكدا أن ما نشره الموقع عار من الصحة تماما، ويفتقد للمهنية والمصداقية.

وأوضح إعلام مجلس السيادة الانتقالي، في بيان، أن الموقع الإلكتروني درج مرارا على نشر الأكاذيب وطمس الحقائق لخدمة أهداف مغرضة تستهدف قيادة الدولة.

وأشار إعلام المجلس إلى أن هذا الموقع الإلكتروني سبق ونشر خبرا إبان زيارة البرهان لأريتريا وزعم فيه أن رئيس المجلس التقى قائد "الحركة الشعبية لتحرير السودان" عبد العزيز الحلو وهو ما لم يحدث مطلقا، علما بأن كل مقابلات واجتماعات رئيس مجلس السيادة تتم بصورة علنية.

وأضاف أن الموقع الإلكتروني استمر في إطلاق الشائعات والأكاذيب حول أنشطة وبرامج رئيس المجلس، مما يستلزم مساءلته قانونيا وفقا لقانون جرائم المعلوماتية والنشر الكاذب حتى يكون عظة وعبرة لكل من تسول له نفسه، نشر الشائعات وتزييف وتلوين الحقائق.