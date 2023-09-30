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السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وفد سياحي من إسبانيا والصين يزور هرم هوارة في الفيوم.. صور

وفد اسباني وصيني
وفد اسباني وصيني يزور هرم هوارة بالفيوم
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أعلنت الدكتورة نرمين عاطف مديرة أدارة الوعى الآثري بمنطقة آثار الفيوم، أن المنطقة أستقبلت توافد، اليوم وفد سياحي من إسبانيا واخر من الصين للإستمتاع بجمال المنطقة الاثرية وأبدوا اعجابهم وسعادتهم بترحيب وحسن إستقبال العاملين بمنطقة هرم هوارة الآثرية.
  
وأكدت مديرة الوعي الآثري بأن المناطق الأثرية بمحافظة الفيوم، إنتعاشة سياحية بزيارة أفواج متعددة الجنسيات وكانت من أكثر المناطق التي شهدت زيارات متعددة من الوفود السياحية هرم هوارة .

حيث رصدت إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، حركة السياحة بالمناطق الأثرية بمحافظة الفيوم، ومتابعتها بصورة دورية، بأشراف مدير عام آثار الفيوم الدكتور علي البطل، بضرورة الاهتمام بالمناطق الأثرية، وتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية.

كما شهد هرم هوارة، إقبالا من الأفواج السياحية من مختلف الأماكن، للاستمتاع بمشاهدة تصميمه المميز، بإعتباره أحد الرموز المهمة التي تمثّل السياحة في الفيوم

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