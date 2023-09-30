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السبت 30 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين عن طقس غد

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشفت هيئة الارصاد الجوية عن انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة خلال الايام القادمة لتصل درجة الحرارة الي 30 درجة علي القاهرة منتصف الأسبوع؛ كما يؤثر علي معظم أنحاء البلاد غطاء سحابي يعمل علي حجب أشعة الشمس ليضفي إحساسا أفضل بحرارة الطقس ليسود طقس خريفى على البلاد.

وأشارت الارصاد إلى أنه من المتوقع أن تتساقط الأمطار من السحب المؤثرة غدا الأحد علي السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناه قد تمتد الي مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.

واوضحت الارصاد انه يسود اليوم اليبت طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومن المنتظر أن تسجل العظمى على القاهرة اليوم 35 درجة مئوية. وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض  المناطق من أقصى السواحل الغربية.

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الارصاد انخفاض درجات الحرارة
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