ختام المبادرة الصيفية في ثقافة مطروح

أقام قصر ثقافة الطفل في محافظة مطروح، ورشة تصميم لوحات تعبر عن مظاهر البادية تدريب الفنانة صحراء وصفي.

ونفذت الفنانة منى شاكر ورشة مشغولات يدوية بالخرز الملون بقصر ثقافة مطروح، تلاها ورشة تصميم عروسة باستخدام الورق الملون بمناسبة المولد النبوي الشريف إشراف الفنانة شيماء الواعي.

ونظم بيت ثقافة براني ورشة رسم للأطفال إشراف حمدي جودة.

وقدم مصطفى شاكر ورشة حكي عن فضل الأم ببيت ثقافة سيدي عبدالرحمن.

وأقام قصر الطفل محاضرة بعنوان "الإلقاء في فن الشعر" تحدث خلالها الأديب علاء أبو خلعة عن مفهوم الإلقاء، مقوماته ووظيفته، تلاها إلقاء مجموعة من القصائد الشعرية.

وناقش اللقاء الأسبوعي لنادي أدب مطروح برئاسة الأديب مختار عوض، الأعمال الأدبية للشعراء التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية.