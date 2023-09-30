المخابرات البريطانية: أعضاء "فاجنر" السابقون يعودون إلى "كييف"

السبت 30/سبتمبر/2023 - 04:36 ص

رجحت أجهزة المخابرات التابعة لوزارة الدفاع البريطانية، أن عدة مئات من الأعضاء السابقين في مجموعة فاجنر عادوا مؤخرًا إلى أوكرانيا، وخاصة إلى باخموت، بشكل فردي أو في مجموعات صغيرة.

وكتبت أجهزة المخابرات البريطانية في تحديثها اليومي على موقع إكس "تويتر سابقا": "الوضع الدقيق للأعضاء المعاد نشرهم غير واضح، لكن من المحتمل أن يكون الأفراد قد تم نقلهم إلى وحدات من القوات الرسمية التابعة لوزارة الدفاع الروسية وشركات الأمن الخاصة".

وتشير عدة تقارير إلى تركز قدامى محاربي فاجنر حول باخموت، حيث إن خبراتهم بشكل خاص في هذا القطاع، وأن الكثير منهم على دراية بخط المواجهة الحالي والتكتيكات الأوكرانية المحلية، حيث قاتلوا على نفس التضاريس الشتاء الماضي.

وكان حساب "ريبار"، وهو حساب روسي متخصص في المجال العسكري على منصة "تليجرام"، أعلن الخميس الماضي، عن عودة أعضاء سابقين في الجماعة التي غادرت المدينة مطلع يونيو الماضي، إلى باخموت، بعد أن زعمت أوكرانيا الاستيلاء عليها.

من جانب آخر، طلب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين من أندريه تروشيف، المدير التنفيذي السابق لمجموعة فاجنر، تدريب متطوعين على القتال في أوكرانيا، وتحدث إليه بوتين، يوم الخميس قائلا: "في الاجتماع الأخير، ناقشنا حقيقة أنك ستشارك في تدريب وحدات تطوعية قادرة على تنفيذ مهام قتالية مختلفة، خاصة بالطبع، في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا"، وذلك وفقًا لبيان صحفي للكرملين نُشر أمس الجمعة.