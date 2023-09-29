ريهام العاصى: القيادة السياسة مؤمنة بدور المرأة الرئيسي في تقدم المجتمع

كشفت الدكتورة ريهام العاصي، رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية المستدامة، عن رؤية الدولة 2030 فيما يخص ملف تمكين المرأة المصرية.

وقالت "العاصي" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن المرأة المصرية تجاوزت نسبة الـ25% المقررة دستوريًا لشغل مقاعد البرلمان، موضحة أن القيادة السياسة مؤمنة بدور المرأة كمحور أساسي لتقدم المجتمع، وحجر الزاوية لاستقرار وأمان الدولة.

وأضافت أن الدولة أخذت على عاتقها ملف تمكين المرأة، مشيرًة إلى حرص الدولة على استعادة مكانة المرأة بعد إهمالها وتهميشها على مدار عقود طويلة.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية عملت على أكثر من جانب لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا أو سياسيًا.