بيل جيتس: تطبيقات الذكاء الاصطناعي أهم تقدم في التكنولوجيا منذ عصر الحاسوب الشخصي

قال المؤسس المشارك لمايكروسوفت Microsoft بيل جيتس، إنه يؤمن ‏بإمكانات الذكاء الاصطناعي، وأن تطبيقاته مثل تلك الموجودة في روبوت ‏الدردشة تشات جي بي تي ‏ChatGPT‏ هي أهم تقدم في التكنولوجيا منذ عصر الحاسوب الشخصي.‏

وأوضح جيتس - في تغريدة على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "أن ظهور هذه التكنولوجيا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مثل التزييف ‏العميق، والخوارزميات المتحيزة، والغش في المدارس، لكنه يتوقع أن المشاكل ‏الناجمة عن التكنولوجيا قابلة للحل".

وتابع: "هناك شيء واحد واضح من كل ما كتب حتى الآن حول ‏مخاطر الذكاء الاصطناعي - وقد كتب الكثير - وهو أنه لا أحد لديه كل الإجابات.. الشيء الآخر الواضح بالنسبة لي هو أن مستقبل الذكاء الاصطناعي ليس قاتمًا كما ‏يعتقد البعض أو ورديًا كما يعتقد البعض الآخر.. على سبيل المثال، سيكون للذكاء الاصطناعي تأثيرًا كبيرًا على ‏التعليم، ولكن الأمر نفسه حدث مع الآلات الحاسبة المحمولة قبل بضعة عقود".‏