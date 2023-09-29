بيل جيتس: تطبيقات الذكاء الاصطناعي أهم تقدم في التكنولوجيا منذ عصر الحاسوب الشخصي

قال المؤسس المشارك لمايكروسوفت Microsoft بيل جيتس، إنه يؤمن بإمكانات الذكاء الاصطناعي، وأن تطبيقاته مثل تلك الموجودة في روبوت الدردشة تشات جي بي تي ChatGPT هي أهم تقدم في التكنولوجيا منذ عصر الحاسوب الشخصي.
وأوضح جيتس - في تغريدة على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "أن ظهور هذه التكنولوجيا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مثل التزييف العميق، والخوارزميات المتحيزة، والغش في المدارس، لكنه يتوقع أن المشاكل الناجمة عن التكنولوجيا قابلة للحل".
وتابع: "هناك شيء واحد واضح من كل ما كتب حتى الآن حول مخاطر الذكاء الاصطناعي - وقد كتب الكثير - وهو أنه لا أحد لديه كل الإجابات.. الشيء الآخر الواضح بالنسبة لي هو أن مستقبل الذكاء الاصطناعي ليس قاتمًا كما يعتقد البعض أو ورديًا كما يعتقد البعض الآخر.. على سبيل المثال، سيكون للذكاء الاصطناعي تأثيرًا كبيرًا على التعليم، ولكن الأمر نفسه حدث مع الآلات الحاسبة المحمولة قبل بضعة عقود".