حازم عمر يحصل على 44 تأييدا من مجلس النواب لخوض انتخابات الرئلسة

حصل المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري على 44 تأييدًا من أعضاء مجلس النواب لتزكيته لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة.

وأعلن المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، حيث ستجري أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات الاثنين الماضي ، برئاسة المستشار وليد حمزة، لتعلن قرارها بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية 2024، مع إعلان الجدول الزمنى لمواعيد إجرائها.

وأكدت الهيئة أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات والادلاء بأصواتهم، للتعبير عن آرائهم، مشددة على أن الانتخابات الرئاسية حق دستوري أصيل لكل مواطن مصري، والمشاركة مكفولة لكل من تحققت فيه الشروط الانتخابية.