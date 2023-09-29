الدوري السعودي.. تشكيل اتحاد جدة أمام الفيحاء في غياب بنزيما

أعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الفيحاء، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويحل فريق اتحاد جدة، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره الفيحاء بملعب استاد الملك فهد الدولي، في لقاء ينطلق في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويغيب عن تشكيل العميد، المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الذي يعاني من إصابة على مستوى الساق تجبره على الابتعاد عن الملاعب حتى أكتوبر المقبل.

ويقود هجوم الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي رومارينيو، بمعاونة إيجور كورونادو، كما يتواجد الفرنسي نجولو كانتي والبرازيلي فابينيو في وسط الملعب.

تشكيل اتحاد جدة

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: لويز فيليبي – عمر هوساوي – حسن كادش

خط الوسط: أحمد بامسعود – نجولو كانتي – فابينيو – مهند الشنقيطي

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله – رومارينيو - كورونادو.

ويحتل اتحاد جدة، صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 18 نقطة، فيما يأتي الفيحاء تاسعًا بـ9 نقاط.