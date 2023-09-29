تموين الإسكندرية: 158 محضرًا خلال حملات لضبط البائعين المخالفين

شنت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الادارة و بإشراف أحمد عبد الرحيم رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير ٥٦ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها ٢١ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير ٣ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة، وتحرير ١٦ محضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير ٢٩ محضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير محضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة.

كما شنت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة وإشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير ٣٠ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها ١٤ محضر انتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين لثلاجتين حفظ مواد غذائية مخالفين، وتحرير ٣ محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير ٤ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة، وتحرير ٥ محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير ٣ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير ٣ محاضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة.

و قامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة و اشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن، تحرير عدد ١٧ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٦ محاضر انتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضرين لبقالين تموين مخالفين، تحرير عدد ٥ محاضر بيع سجائر بسعر أزيد،وتحرير عدد ٧ محاضر امتناع عن بيع و حجب السجائر، وتحرير عدد ١٠ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

بينما شنت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة و إشراف ابراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير ١٨ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها ٩ محاضر انتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لبقال تموين مخالف، وتحرير ٥ محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير ٦ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير ٦ محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

وشن المركز التموينى الشامل لحى غرب و الجمرك برئاسة محمد عادل مدير الادارة و إشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة حملات فى نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير ٣٧ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها ٨ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير ٣ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السكر، وتحرير محضر حيازة و بيع سلع غذائية منتهية الصلاحية و تحريز كمية ١٧.٥ كجم بهارات، وتحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير محضر بيع سجائر مجهولة المصدر، وتحرير ٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير ٤ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

جاءت هذه الحملات تحت إشراف جمال عمار وكيل المديرية بناء على تعليمات من الدكتور الوزير على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس أحمد ابراهيم مدير مديرية التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز و الانشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين و حرصا على المال العام و ضبط الأسواق.