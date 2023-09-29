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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة سوهاج: رفع كفاءة وحدة الإنعاش القلبي والرئوي لخدمة مرضي الطوارئ بالمستشفى الجامعي

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
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أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج انه تم الإنتهاء من صيانة وتجديد وحدة الإنعاش القلبي والرئوي بالمستشفى الجامعي القديم، وذلك من اجل رفع كفاءة الوحدة وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمرضي إصابات الطوارئ المترددين عليها.

وأكد "النعماني"، انه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإهتمام بالقطاع الصحي سواء في البناء أو التطوير أو العلاج، والارتقاء بمستوى جودة حياة المواطن، وبناء الإنسان المصرى وتحقيق رؤية "مصر 2023"، تنفذ إدارة الجامعة العديد من خطط التطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية داخل المستشفى الجامعي القديم، وذلك لتقديم خدمات طبية وعلاجية جيدة للمواطنين، مضيفًا أن المستشفيات الجامعية تشهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس، حيث تم خلال عام واحد زيادة السعة السريرية بالمستشفيات الجامعية بسوهاج من 1300 الي 1800 سرير.

وذكر "رئيس الجامعة" ان أعمال الصيانة والتجديد تمت في وقت قياسي لأهمية تلك الوحدة في إنقاذ المزيد من الارواح الذين يتعرضون لظروف صحية طارئة تستدعي الإنعاش القلبي والرئوي السريع، وعمل الاسعافات الأولية اللازمة لهم لضبط الدورة الدموية والرئوية، حيث تضم وحدة الإنعاش القلبي والرئوي 12 سرير، ويتردد عليها العديد من مرضي الطوارئ من المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة.

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