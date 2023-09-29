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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بحضور 88 ناديًا.. نجاح الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكاراتيه

عمومية اتحاد الكاراتيه
عمومية اتحاد الكاراتيه
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انتهت منذ قليل إجراءات الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد المصري للكاراتيه، إذ تم بالإجماع اعتماد تعديل بعض بنود "اللائحة الاسترشادية" للاتحاد، وأبرزها يخص نظام الانتخابات؛ إذ سيتم وضع نظام "القائمة المغلقة"

وترأس اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الكابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وبحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي للاتحاد وعدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، 88 ناديا من أصل 103.

ووجه محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه الشكر لكل من حضر إجتماع الجمعية العمومية اليوم من رؤساء  أندية وأعضاء مجلس الإدارة، وحضور 88 مندوبين من أصل 103 نادي من الجمعية العمومية وذلك يمثل ثقة كبيرة للاتحاد خلال الفترة المقبلة.

وحضر الاجتماع الجمعية العمومية العادية كل من الدكتور نادر التطاوي مدير عام الهيئات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، ومي صبري  مراقبة من وزارة الشباب والرياضة، بجانب أحمد عبد العليم وأحمد سعيد  مندوب من اللجنة الأولمبية المصرية.

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للكاراتيه محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه الكابتن محمد الدهراوي
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