بحضور 88 ناديًا.. نجاح الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكاراتيه

انتهت منذ قليل إجراءات الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد المصري للكاراتيه، إذ تم بالإجماع اعتماد تعديل بعض بنود "اللائحة الاسترشادية" للاتحاد، وأبرزها يخص نظام الانتخابات؛ إذ سيتم وضع نظام "القائمة المغلقة"

وترأس اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الكابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وبحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي للاتحاد وعدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، 88 ناديا من أصل 103.

ووجه محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه الشكر لكل من حضر إجتماع الجمعية العمومية اليوم من رؤساء أندية وأعضاء مجلس الإدارة، وحضور 88 مندوبين من أصل 103 نادي من الجمعية العمومية وذلك يمثل ثقة كبيرة للاتحاد خلال الفترة المقبلة.

وحضر الاجتماع الجمعية العمومية العادية كل من الدكتور نادر التطاوي مدير عام الهيئات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، ومي صبري مراقبة من وزارة الشباب والرياضة، بجانب أحمد عبد العليم وأحمد سعيد مندوب من اللجنة الأولمبية المصرية.