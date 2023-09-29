قصور الثقافة ناعية حمدي طلبة: مشوار حافل بالعطاء

نعت الهيئة العامة لقصور الثقافة، المخرج المسرحي الكبير حمدي طلبة، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 68 عاما، بعد مشوار مسرحي حافل بالعطاء.

وقال عمرو البسيوني رئيس الهيئة، إن الراحل يمثل مسيرة إبداعية مؤثرة في مسرح الثقافة الجماهيرية، وصاحب مدرسة خاصة استلهمت التراث الشعبي في أعماله التي عبرت عن قضايا الواقع بأسلوب متفرد أثر في كثير من المسرحيين، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أسرته وأصدقائه وتلامذته الصبر والسلوان.

وحمدي طلبة أحد أهم مخرجي مسرح الثقافة الجماهيرية، وقدم العديد من الأعمال المسرحية، كما أسس فرقة "بني مزار" المسرحية عام 1985، وكون أول نادي مسرح في الثقافة الجماهيرية ببني مزار عام 1986.

وأسس الراحل مركز بني مزار للظواهر المسرحية عام 2009، وأشرف على جميع تجارب نوادي المسرح في بني مزار، ومن أبرز أعماله المسرحية الوزير شال الثلاجة، العفريت في كفر سالم لسعد الدين وهبة، الكاتب والشحات لعلي سالم، مجلس العدل لتوفيق الحكيم، عريس بنت السلطان لمحفوظ عبد الرحمن، المهرج لمحمد الماغوط، مملكة الحيرة لأحمد فرغلي، حدوته مزارية لناصر عبد الله، حلم يوسف لبهيج إسماعيل، سعد اليتيم لمحمد الفيل، وشارك الراحل في عدد كبير من المهرجانات المسرحية المحلية والدولية.

ويشار إلى أن آخر مشاركات الراحل كانت بمهرجان مسرح الهواة في دورته التاسعة عشرة الذي نظمته هيئة قصور الثقافة، خلال سبتمبر الحالي بقصر ثقافة روض الفرج، بعرض "عباد الشمس" تأليف أسامة فرغلي وإخراج حمدي طلبة، ونال العرض عدة جوائز بالإضافة لجائزة خاصة من لجنة التحكيم.