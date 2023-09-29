البنتاجون يعلن الشروع في تدريب طياري كييف على اللغة الإنجليزية تمهيدًا لقيادة "إف-16"

أعلنت نائبة المتحدث باسم البنتاجون سابرينا سينج شروع الولايات المتحدة بتدريب لغوي متخصص للطيارين الأوكرانيين، والذين سيتم لاحقا تدريبهم على قيادة المقاتلات الأمريكية طراز "إف-16"، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

قالت سينغ في مؤتمر صحفي ردا على سؤال أحد الصحفيين بهذا الخصوص: "نعم، بدأت دورة باللغة الإنجليزية".

وأضافت سينغ أنها لا تملك معلومات عن العدد الدقيق للطيارين الأوكرانيين الذين بدأوا التدريب اللغوي، ولا حول الإطار الزمني التقريبي لاستكمال دورات اللغة، مشيرة إلى أن الإطار الزمني سيتوقف على "المهارات والكفاءة المهنية" لدى المتدربين.

يشار إلى أنه في وقت سابق أفيد أن الطيارين الأوكرانيين يتلقون التدريبات أيضا في دولة الدنمارك.

وبحسب ما أعلنه المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر، في نهاية أغسطس الماضي، فإن تدريب العسكريين الأوكرانيين على قيادة مقاتلات "إف-16" سيبدأ في قاعدة في أريزونا في شهر أكتوبر.

وفي الوقت نفسه، أوضحت مساعدة وزير الدفاع للشؤون الاستراتيجية والتخطيط والقدرات، مارا كارلين، في أوائل أغسطس أن مقاتلات "إف-16" لن يتم نقلها لصالح كييف إلا بعد أن تستعد القوات المسلحة الأوكرانية لاستخدامها.

وبحسب كارلين، من المتوقع أن يتم نقل هذه الطائرات العسكرية خلال أشهر قليلة.